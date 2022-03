L’absolue nécessité d’inclure les femmes dans les secteurs technologiques de demain A l’occasion de la Semaine européenne de l’intelligence artificielle (14-18 mars), il est utile de rappeler que certains métiers dans des secteurs technologiques clés sont trop peu exercés par les femmes. Et ce n’est pas une fatalité.

Belga

Carte blanche - Par Alyson Berrendorf, doctorante, aspirante FRS- FNRS à l’Université de Liège; Benjamin Jan, doctorant à l’Université de Liège. Publié le 14/03/2022 à 08:00 Temps de lecture: 5 min

Les technologies sont devenues omniprésentes dans nos vies et bouleversent presque tous les secteurs d’activité. La 4e révolution industrielle que nous traversons progresse à un rythme exponentiel et des millions de nouveaux emplois seront bientôt à pourvoir. En ce sens, il est prédit que 65 % des enfants qui entrent aujourd’hui à l’école primaire auront un emploi qui n’existe pas encore à l’heure actuelle. Les emplois « Stem », c’est-à-dire dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, sont clés dans la transformation technologique que vivent nos sociétés. Alors que les progrès technologiques requièrent de nombreux nouveaux talents, les femmes, trop peu présentes dans les secteurs Stem, risquent d’être exclues des secteurs de demain.

Aujourd’hui, la présence trop timide des femmes dans les secteurs Stem ne coule cependant pas de source. D’ailleurs, à l’école primaire, ces dernières ont en mathématiques et dans les compétences informatiques des résultats équivalents aux garçons, voire des résultats légèrement supérieurs. Pourquoi les compétences des jeunes filles ne correspondent-elles dès lors pas avec leurs compétences et attitudes envers les secteurs Stem ? L’une des sources du problème serait à trouver dans l’environnement dans lequel grandissent les jeunes filles. Alors que l’intérêt pour les secteurs Stem se forge à l’école secondaire, de nombreux obstacles empêchent les jeunes adolescentes de se projeter dans ceux-ci. Ces obstacles sont en partie issus de stéréotypes de genre qui sont véhiculés inconsciemment par l’entourage et qui affectent directement les jeunes femmes dans leur choix d’étude et par la suite, leur carrière professionnelle. Par exemple, il a été démontré que les attentes des parents et des professeurs en mathématiques sont stéréotypées en faveur des garçons – faussement réputés pour être meilleurs dans cette matière –, ce qui influence inconsciemment les jeunes filles à s’en détourner.

La double peine en matière d’intelligence artificielle

L’un des secteurs Stem où l’absence de femmes est la plus criante est celui de l’intelligence artificielle (ci-après « IA »). Dans le monde, la proportion féminine représente uniquement 12 % du secteur. Le fossé gigantesque qui sépare les deux sexes est pourtant loin d’être anodin. Alors que les algorithmes sont en train de se déployer dans nos vies privées et professionnelles, l’absence de femmes dans ce secteur peut apporter des conséquences dramatiques. Le premier danger est qu’elles soient exclues d’un secteur d’avenir qui pourvoira de nombreux emplois. Le marché de l’IA est estimé à 16 billions de dollars en 2030. Le second danger, encore plus pernicieux, est que les stéréotypes de genre soient intégrés inconsciemment au sein des nouvelles technologies avec pour terrible conséquence que les femmes soient discriminées. À lire aussi Thymia promet de détecter la dépression «en moins de dix minutes» grâce à des jeux vidéo

C’est ici qu’apparaît le problème : si les algorithmes sont entraînés avec des données biaisées, ceux-ci reproduiront les biais qu’ils ont intégrés. Si les concepteurs – aujourd’hui majoritairement masculins – n’ont pas conscience des obstacles quotidiens que les femmes ont vécus ou vivent encore aujourd’hui, les algorithmes qu’ils vont déployer impacteront de manière significative la vie de la moitié de la population. Un triste exemple est la carte de crédit d’Apple dont l’algorithme censé établir la solvabilité d’un débiteur proposait des lignes de crédit 20 fois plus élevées aux hommes qu’aux femmes pourtant avec les mêmes conditions fiscales et avec le même historique de crédit. Un autre exemple, tout aussi déplorable, est l’un des algorithmes d’Amazon, dont l’objectif était de sélectionner les CV de candidats. L’algorithme en question favorisait les hommes au détriment des femmes, car celui-ci était entraîné sur base des embauches des 10 dernières années, qui étaient majoritairement masculines. Ces exemples montrent l’importance de la diversité des équipes lors de la conception d’algorithmes, car il est peu probable que des femmes auraient ignoré ces erreurs aberrantes. La diversité permet donc d’éviter aux femmes d’être discriminées (et permet accessoirement aux concepteurs d’algorithmes d’éviter un bad buzz).

Résoudre un problème sociétal