Guerre en Ukraine: le lapsus malheureux de Joe Biden (vidéo)

À lire aussi Alexandre Adler: «L’opération militaire va, tel un boomerang, remonter depuis Kiev jusqu’à Moscou»

Le fait qu’un dictateur russe ait envahi un pays étranger a un coût sur toute la planète », a lancé Joe Biden. Le président russe « pensait que l’Occident et l’Otan ne répondraient pas », a-t-il martelé, mais « dans la bataille entre la démocratie et l’autocratie, les démocraties sont au rendez-vous, et le monde choisit clairement le côté de la paix et de la sécurité », a poursuivi l’élu.

Mais un lapsus malheureux dans le discours a marqué les esprits. « Il peut encercler Kiev avec des chars, mais il gagnera jamais le cœur et les âmes des Iraniens », a-t-il déclaré.

À lire aussi Pierre Servent, spécialiste en défense: «Rien de ce qui se passe aujourd’hui ne devait se passer»