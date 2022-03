Bourse de Bruxelles - Les marchés européens se présentent prudents et partagés

AB InBev (52,82) et Ageas (42,46) étaient positives de 0,2% et 2,6% alors que KBC (59,62) perdait 1,4%, Cofinimmo (115,90) et Umicore (37,27) progressant de 2,2% et 1,5%.

Solvay (94,00) et UCB (98,44) étaient en baisse de 0,2% et 0,3%, Galapagos (59,86) reperdant 0,4% alors que arGEN-X (264,10) gagnait 0,1%.