Coronavirus: le chaos à Hong Kong

Hôpitaux débordés, supermarchés vides, sinistres camps de quarantaine : le chaos s’est emparé de Hong Kong, qui fait face à sa plus forte vague de coronavirus, avec des dizaines de milliers de cas chaque jour, et s’apprête à dépister la totalité de ses habitants.

Le centre financier, réputé pour son efficacité, se trouve aujourd’hui sous le feu des critiques. Depuis quelques semaines, les hôpitaux sont saturés et les images de dizaines de malades du covid entassés sur des brancards en plein air devant les services d’urgence ont choqué les Hongkongais. Les morgues sont pleines et des milliers de patients asymptomatiques sont parqués dans des camps d’isolement et séparés de leurs proches.