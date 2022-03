«#visapourlaflandre»: Ode à Caroline

Une maladie lourde et une mission exceptionnellement belle mais exigeante comme rectrice ne sont plus combinables désormais à ce stade de ma maladie. » C’est par ce communiqué diffusé la semaine dernière par la VUB, son université, que Caroline Pauwels (57 ans) faisait connaître sa démission des fonctions qu’elle occupait depuis plus de cinq ans et sa décision de se concentrer sur le traitement de son cancer, ses enfants, sa famille et ses amis.