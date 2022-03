Le «fiasco» Eden Hazard au Real Madrid: le Diable rouge sera confronté à un fameux dilemme l’été prochain Depuis son arrivée dans la capitale espagnole lors de l’été 2019, Eden Hazard n’a jamais réussi à s’imposer. Le capitaine des Diables rouges pourrait quitter le club l’été prochain.

Par Jean-François Patte Publié le 2/03/2022 à 13:19 Temps de lecture: 2 min

Jamais Eden Hazard n’aura réussi à s’imposer, à poser sa griffe sur le jeu du Real Madrid. Arrivé en provenance de Chelsea en 2019 contre un montant de 115 millions d’euros, l’ailier belge n’a pas été épargné par les pépins physiques mais n’a peut-être pas non plus affiché le professionnalisme suffisant pour faire son trou. Si Zinédine Zidane a tout fait pour le protéger durant les deux premières saisons, la situation s’est davantage compliquée sous la coupe de Carlo Ancelotti. Lequel n’hésitait pas à reléguer le Belge loin dans la hiérarchie offensive, derrière les Vinicius, Rodrygo, Asensio ou Bale. Pour preuve, cette saison, Eden Hazard n’a disputé que 877 minutes sous les couleurs « merengues » pour un maigre bilan d’un but et deux passes décisives. Après avoir été appelé à dépanner fin décembre, le Diable rouge est de nouveau rentré dans le rang depuis lors. Sur les six dernières rencontres du géant madrilène, il n’a joué que 46 minutes (25 contre Grenade, 8 à Villarreal, 8 au PSG et 5 contre Alavés), restant au passage à deux reprises sur le banc. Des chiffres cinglant. Une triste réalité dont personne n’aurait imaginé au moment de sa présentation en grande pompe au sein du stade Santiago Bernabeu.

Le Mondial en péril ? Bien que le contrat d’Eden Hazard au Real Madrid expire en juin 2024, il serait étonnant de le voir porter la vareuse madrilène lors de la prochaine saison. Compte tenu de l’arrivée probable de Kylian Mbappé et des énormes ambitions du club, son statut pourrait encore être revu à la baisse. Du coup, il semble de plus en plus clair qu’il fera face à un fameux dilemme l’été prochain. Soit, il décide de quitter le club, de se lancer un nouveau défi et de s’asseoir sur son salaire actuel (il touche près de 15 millions d’euros nets par saison). Soit, il préfère rester au Real Madrid et conserver ses émoluments, au risque de jouer encore moins et éventuellement de mettre en péril la prochaine Coupe du monde au Qatar. Ou, à tout le moins, diminuer drastiquement ses chances d’être titulaire avec les Diables rouges de Roberto Martinez.