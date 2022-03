Qu’est-ce que la polypose naso-sinusienne, cette maladie qui encombre le nez?

Nez congestionné ou, à l’inverse, qui coule en permanence, maux de tête divers ou encore perte d’odorat… Autant de symptômes qui empoisonnent le quotidien des patients concernés par une sinusite chronique. Lorsque de petites excroissances nasales viennent s’ajouter au tableau, on dit qu’ils souffrent d’une polypose naso-sinusienne. Méconnue, cette pathologie chronique est d’origine inflammatoire. « L’inflammation s’installe au niveau des muqueuses du nez », explique le Dr Caroline de Toeuf, ORL aux Cliniques universitaire Saint-Luc. « Les personnes concernées par cette pathologie développent des petites boules appelées polypes. Il s’agit de gonflements localisés au niveau de la cavité nasale et des sinus. Ils peuvent entraîner des difficultés à respirer, notamment la nuit. » Si elle peut être handicapante, la polypose naso-sinusienne reste peu fréquente. Elle concernerait 2 à 4 % de la population. Cette maladie se manifeste généralement à l’âge adulte et reste exceptionnelle chez l’enfant.