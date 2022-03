L’horrible blessure d’un joueur de Chelsea: «Je ne pouvais pas le croire, je l’entendais crier»

Trevoh Chalobah, le jeune joueur de Chelsea, gardera un très mauvais souvenir de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Outre la défaite au terme de la séance de tirs au but (10-11), le défenseur a été contraint de subir une opération chirurgicale au pénis, dans le vestiaire des Blues, juste après la rencontre. Un violent tacle de Naby Keita étant la cause de cette intervention très étonnante.

Avant d’affronter Luton Town en FA Cup ce mercredi, Thomas Tuchel a révélé cette scène en conférence de presse. L’entraîneur allemand n’en revenait d’ailleurs pas. « Je ne pouvais pas croire ce que j’ai vu après le match. Il y avait de la chirurgie littéralement dans notre vestiaire et je ne plaisante pas. Ils lui faisaient des points de suture. Je ne pouvais pas le croire. Après le match, après la conférence de presse, quand je suis parti, ils faisaient les points de suture, je l’ai entendu crier. C’était horrible. Je ne pouvais pas croire qu’il avait joué une minute de plus avec ce genre de blessure, mais il a joué le reste du match et a marqué un penalty lors de la séance de tirs au but. »