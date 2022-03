Vincent Kompany revient sur son exclusion face à OHL: «On est des humains, on commet des erreurs»

Un mois après la manche aller (2-2), place à la demi-finale retour de la Coupe de Belgique entre Anderlecht et Eupen. Pour cette rencontre ô combien importante, Vincent Kompany devra attendre la dernière minute pour faire certains choix. Si Amuzu a pu s’entraîner après avoir manqué le déplacement à Louvain en raison d’une maladie, il y a eu certains petits « bobos » après le match à Den Dreef. « Il y a quelques traces du match précédent et on verra au dernier moment », indique Vincent Kompany conscient de l’importance d’une compétition où Anderlecht n’a plus figuré en finale depuis sept ans. « C’est long », confirme-t-il. « Le match est sold out et cela montre que cette compétition compte pour nos supporters. On sait que c’est un match important dans le contexte anderlechtois. Mais il n’y a pas plus de stress que d’habitude. Il faudra trouver l’équilibre entre les ambitions de jouer pour avoir des occasions et ne pas en concéder à un adversaire qui a des qualités. »

« Bounida n’est qu’un enfant »

Autre actualité entourant Vincent Kompany : son exclusion à Louvain après avoir pris deux cartes jaunes en quelques secondes pour avoir été trop vindicatif à l’encontre de l’arbitre. « Nous ne sommes que des humains et on commet des erreurs », relativise le coach du Sporting. « C’est la vie, c’est arrivé, c’est comme ça. Le soir même, vous pouvez en vouloir aux autres pour vous soulager. À partir du lendemain, je regarde ce que je peux faire pour m’améliorer. Cela fait désormais quatre jours et ce que l’arbitre a fait ne compte plus. Le débat est clôturé. Évidemment, je préfère toujours être sur le bord du terrain qu’ailleurs (NDLR : il sera suspendu dimanche contre Ostende). Mais ce match à Ostende est dans une éternité pour moi. Ce qui compte pour le moment, c’est Eupen. »