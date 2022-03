L’impunité des squatteurs, une illusion qui a la vie dure

Mettre fin à l’impunité des squatteurs. Tel est l’objectif d’une pétition qui a déjà recueilli 88.900 signatures en France et qui a l’ambition de modifier la loi. Pour sensibiliser le public et les députés français, les initiateurs du projet évoquent le cas d’Henri Kaloustian, un artisan retraité, et de son épouse Marie-Thérèse. « Fin août 2020, alors que leur maison de Théoule-sur-Mer était squattée depuis trois semaines, Henri Kaloustian a dû dormir dans sa voiture, regardant, impuissant, les squatteurs dîner sur la terrasse », affirment-ils. Plus loin, ils relatent le cas de Martine, 75 ans, qui habite Rochefort-sur-Gard. « En novembre 2020, elle a été obligée de cohabiter avec un squatteur dans sa propre maison avant d’être relogée alors que le squatteur occupe toujours sa maison. »