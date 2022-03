20 nouvelles connexions depuis Charleroi cet été pour Ryanair

"On doit refaire de Bruxelles une destination attirante et pas imposer une taxe idiote aux passagers", a lancé Michael O'Leary avec son franc-parler habituel. "C'est une idée folle qui va freiner la reprise et qui doit être abandonnée." Ou au moins aurait-il fallu attendre qu'on retrouve les chiffres de tourisme et de fréquentation des avions d'avant la crise, insiste-t-il.

Le patron de la compagnie à bas coûts a également critiqué la position de Lufthansa à l'aéroport de Zaventem. Il reproche à la compagnie allemande, maison-mère de Brussels Airlines, d'utiliser la réglementation européenne comme excuse pour faire voler ses avions à vide et ainsi conserver ses créneaux horaires sur le tarmac bruxellois. "C'est une façon de se protéger contre la concurrence des compagnies à bas coûts", selon lui.