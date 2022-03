20 nouvelles connexions depuis Charleroi cet été pour Ryanair

Ryanair va proposer 20 connexions supplémentaires cet été depuis l’aéroport de Charleroi, portant le total à 121 connexions pour Bruxelles (Zaventem) et Charleroi. A Zaventem, la situation reste inchangée. Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, qui présentait mercredi à Bruxelles la saison estivale de sa compagnie, est particulièrement déçu de la décision du gouvernement belge d’imposer une écotaxe de deux euros sur chaque vol européen.

« On doit refaire de Bruxelles une destination attirante et pas imposer une taxe idiote aux passagers », a lancé Michael O’Leary avec son franc-parler habituel. « C’est une idée folle qui va freiner la reprise et qui doit être abandonnée. » Ou au moins aurait-il fallu attendre qu’on retrouve les chiffres de tourisme et de fréquentation des avions d’avant la crise, insiste-t-il.