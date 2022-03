La Belgique (politique) n’a pas la culture de la sécurité, mais elle se soigne

GSM laissés sans surveillance à l’étranger, porte d’entrée du cabinet de l’Intérieur qui ne ferme pas, refus de garde du corps malgré des menaces, bureaux du Premier trop accessibles : la sécurité informatique et physique des ministres a longtemps été aléatoire. Depuis quelques années, une stratégie se met (enfin) en place.

Le sujet est délicat. La quinzaine d’interlocuteurs contactés – (ex-)ministres, (ex-)collaborateurs ministériels, responsable de la sécurité – s’expriment donc plutôt off the record. Il est vrai qu’il est question de la sécurité électronique, mais aussi physique, de nos dirigeants. Et que certaines précautions s’imposent.

Mais le constat est là, posé par nombre de nos témoins : « La Belgique n’a pas la culture de la sécurité. » Même si les choses évoluent dans le bon sens ces dernières années, poussées par des événements marquants : le hacking de Belgacom (devenu Proximus) en 2013, pour ce qui est de la sécurité informatique ; les attentats en France et en Belgique en 2015 et 2016, pour ce qui concerne la sécurité physique des ministres. La guerre menée par la Russie en Ukraine ne faisant que renforcer la nécessité de renforcer les protections.

Voyons cela.