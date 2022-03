Invasion de l'Ukraine - Ukraine: ING ne fera pas de nouvelles affaires avec des entreprises russes

"Nous condamnons fermement l'invasion de l'Ukraine, l'impact dévastateur et déchirant qu'elle a sur la vie des gens et la menace qu'elle représente pour la stabilité et la sécurité internationales", a déclaré Steven van Rijswijk, CEO du groupe, cité dans le communiqué.

"Nous surveillons la situation de près et examinerons et adapterons en conséquence", a promis le groupe.

"Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien et nos pensées et nos coeurs vont aux personnes qui souffrent et craignent pour leur vie et leurs moyens de subsistance", a-t-il ajouté.