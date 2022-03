20 nouvelles connexions depuis Charleroi cet été pour Ryanair (2)

"On doit refaire de Bruxelles une destination attirante et pas imposer une taxe idiote aux passagers", a lancé Michael O'Leary avec son franc-parler habituel. "C'est une idée folle qui va freiner la reprise et qui doit être abandonnée." Ou au moins faudrait-il attendre qu'on retrouve les chiffres de tourisme et de fréquentation des avions d'avant la crise, insiste-t-il.

Le gouvernement fédéral envisage d'instaurer une taxe avion qui concernerait tous les vols passagers et privés, pas uniquement les vols de moins de 500 kilomètres comme cela avait été proposé dans un premier temps. La taxe irait de 2 à 10 euros.