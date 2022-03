Le Real Madrid, le Barça et la Juventus ne veulent pas lâcher le morceau: voici comment la Super League pourrait se relancer

Cette relance n’éteint cependant aucunement la volonté de ces clubs de poursuivre leur bras de fer contre l’UEFA. L’institution continentale a d’ailleurs déjà subi quelques revers légaux dans sa bataille juridique, destinée surtout à sanctionner le Real, la Juve et le Barça. Une audience devant la Cour européenne de justice, doit ainsi se tenir plus tard dans l’année au cours de laquelle les trois rebelles contesteront ce qu’ils appellent la position de monopole de l’UEFA sur le football européen et son entrave à la libre concurrence. Agnelli ne manquera pas non plus de dénoncer la complaisance de cette même UEFA, et de son ex-ami Ceferin, à l’égard des clubs-états, notamment le PSG, grand bénéficiaire de ce « putsch » avorté, et dont le nº1, Nasser al-Khelaïfi, a été désigné président de l’Association européenne des clubs « sans processus électoral », pour reprendre les propos attribués à Agnelli, son prédécesseur, démis d’office après sa fronde.