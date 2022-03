Guerre en Ukraine: près de 70 hommes prêts à partir de Belgique pour aller se battre

Près de 70 personnes ont exprimé leur volonté de se battre contre la Russie » auprès de l’ambassade d’Ukraine à Bruxelles, indique ce mercredi au Soir l’une de ses diplomates, Vladyslava Litiaga. Parmi ces hommes : des Belges, des Français, des Italiens, des Marocains et des Luxembourgeois se sont inscrits, précise Mme Litiaga. « 21 personnes ont déjà rempli le formulaire à l’ambassade et sont déjà passées par l’interview. 10 personnes sont prêtes à partir bientôt. On cherche le bus pour les transporter à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine », conclut la diplomate.

« Je vais me battre contre Poutine »

Message entendu, donc, par une septantaine d’hommes de Belgique ou de pays proches. Nous avons notamment pu contacter l’un de ces volontaires, un Français habitant près de la frontière. Mehdi, ingénieur du son de 47 ans, s’est inscrit à l’ambassade ukrainienne de Bruxelles, faute de réponse de l’ambassade parisienne. « J’ai effectué un service militaire long de deux ans au sein des paracommandos », explique-t-il. « Ça remonte aux années 93-95 mais le maniement des armes ne se perd pas. Ça nécessitera juste une remise à niveau. Si je pars, c’est pour défendre les opprimés. Je pense aux parents, aux frères et sœurs et aux enfants de cette population ukrainienne. Je ne voudrais pas que mes enfants grandissent dans ces conditions. Bien sûr, j’ai peur d’y passer mais c’est mon destin. Si je pense trop à ça, j’y vais pas. Et il faut que j’y aille. Ma femme n’essaie même pas de me retenir car elle sait qu’elle ne m’arrêtera pas. J’espère juste ne pas être jugé comme un mercenaire à mon retour. Je vais me battre contre Poutine. »

La RTBF a aussi pu suivre mardi deux jeunes Belges originaires d’Ukraine, se préparant activement pour un départ au combat : provision de matériel non militaire, tatouage du numéro de leur mère sur la main, rendez-vous à l’ambassade… Ils devraient être du premier convoi vers leur pays d’origine. Nos confrères de SudInfo ont aussi relaté mercredi le témoignage de trois Liégeois se disant prêts à partir à la guerre.

Ailleurs en Europe, des départs vers le front s’organisent. Quatorze légionnaires ukrainiens ont cependant été interpellés mardi à Paris dans un bus partant pour la Pologne, dans lequel d’autres passagers partaient vraisemblablement combattre en Ukraine. Le motif ? Neuf de ces légionnaires bénéficiaient d’une permission qui ne les autorisait pas à quitter le territoire, quand les cinq autres se trouvaient en situation d’« absence irrégulière », dont quatre étaient déjà considérés comme « manquants », a expliqué le général Alain Lardet, le commandant de la Légion étrangère en France.

Questions juridiques

Ces départs ne manquent pas de poser plusieurs questions. De prime abord, les candidats au combat en Ukraine pourraient être considérés comme des mercenaires, ce qui est punissable d’une peine de prison de trois mois à deux ans en Belgique. Il n’en est pourtant rien selon Eric David, professeur de droit international public à l’ULB et auteur d’une thèse sur ce point précis. Selon lui, « l’engagement de volontaires idéalistes est considéré comme légitime car il consiste à aller se battre pour défendre un Etat de droit ce qui est totalement légal puisqu’il s’agit précisément de faire respecter le droit international ».

Reste à définir la notion d’idéalisme. Seul le Conseil des ministres est en droit de le faire. S’il estime que les volontaires sont animés par un idéal et si les intérêts belges ne sont pas contrariés, les ministres ne s’opposent pas à leur départ. S’il est convaincu du contraire, le gouvernement peut décider, par arrêté royal, d’interdire aux volontaires de partir. Concernant les départs vers l’Ukraine, le Conseil des ministres a demandé une analyse juridique. Comme les candidats au départ n’ont aucun intérêt personnel à aller combattre si ce n’est de répondre à la demande du gouvernement ukrainien, aucun arrêté d’interdiction n’a encore été pris. Et rien ne laisse penser qu’il y en aura un. « Il s’agit d’un terrain de guerre », a souligné la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR), mardi en conférence de presse. « En aucun cas nous ne conseillons à nos ressortissants de se rendre sur les lieux. [Ces départs de combattants belges en Ukraine] est une situation que l’on suit, que l’on a abordée en “kern” avec la Défense, parce que c’est une situation particulière et particulièrement dangereuse ». Sophie Wilmès conclut, comme pour dissuader ces départs : « La Belgique en tant qu’Etat est au rendez-vous » de la guerre en Ukraine.