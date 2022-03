Le Standard domine le Beerschot et regoûte enfin à la victoire après trois défaites consécutives

Le Standard s’est imposé, 1-0, face au Beerschot mercredi, dans un match d’alignement de la 19e journée de championnat. Grâce à un but de Dragus (34e) et malgré l’expulsion de Dussenne (52e), les Rouches se donnent un peu d’air et ont désormais 9 points d’avance sur Seraing, 17e. Le Beerschot, bon dernier, peine à envisager le maintien après ce nouveau revers.

Au classement, le Standard respire même s’il reste à la 14e place. Les Rouches comptent 32 points, soit 9 de plus que Seraing, virtuellement barragiste. Le Beerschot, quant à lui, voit le maintien s’éloigner de plus en plus: avec 16 points, les Rats sont désormais à 7 longueurs de Seraing, et à 12 points d’Eupen.

