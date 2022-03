Le BEL 20 s'est rapproché des 4.000 points avant un repli final

AB InBev (53,02) remontait de 0,57% à l'inverse de KBC (59,06) et Elia (129,60) qui perdaient 2,32% et 2,41%, Galapagos (58,40) abandonnant 2,83% alors que Solvay (95,34) et UCB (99,18) étaient en hausse de 1,21% et 0,45%.

Aedifica (102,30) et Aperam (49,42) suivaient avec des regains de 3,44% et 3,07% en compagnie d'Ageas (42,63), positive de 3,05%.

Proximus (17,93) et Telenet (30,54) étaient positives de 0,08% et 0,26%, Orange Belgium (18,50) chutant par ailleurs de 4,84% tandis que Bpost (6,00) remontait de 0,59%.

Engie (12,08) reculait de 2,5% après avoir plongé de 13,19% la veille, ING (9,80) rebondissant par contre de 4,5% et Azelis (17,32) de 5,1%.

Kinepolis (54,00) et EVS (20,35) terminaient de 1,1% et 1,4% dans le rouge tandis que D'Ieteren (142,40) et Econocom (3,61) remontaient de 1,3% et 1,8%, Exmar (4,82) et CFE (115,20) de 1,6% et 1,9%.

Celyad (2,04) plongeait de 9,3% supplémentaires tandis que Biocartis (2,23) et Oxurion (1,38) chutaient de 4,3% et 4,7%; Acacia Pharma (1,33) et Advicenne (6,11) regagnant par contre 3,1% et 4,3%.