Guerre en Ukraine: les équipes russes disparaissent du jeu vidéo FIFA 22

L’équipe nationale de Russie et d’autres équipes russes de football ont été supprimés du jeu vidéo populaire FIFA, annonce le développeur du jeu, EA.

Le géant américain des jeux vidéo Electronic Arts a annoncé mercredi qu’il allait retirer l’équipe nationale russe et tous les clubs russes de l’ultra populaire simulation de football «FIFA 22», et de ses déclinaisons en ligne et sur mobiles.

«EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme beaucoup d’autres voix du monde du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine», a écrit mercredi l’éditeur sur Twitter, un message rapidement «aimé» des milliers de fois par les internautes.