Guerre en Ukraine: les marchés de l’énergie pris dans une spirale de panique

L’hypothèse d’une rupture d’approvisionnement en gaz et en pétrole russes effraie les opérateurs. Le gaz a approché les 200 euros/MWh, un record absolu. Les ministres de l’Energie et des Finances travaillent à une baisse permanente de la TVA sur l’électricité et le gaz.

Ces dernières heures, de nombreux dirigeants politiques – dont notre Premier ministre, Alexander De Croo (OpenVLD), ou le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell – ont lancé un avertissement : la guerre en Ukraine et les sanctions économiques infligées à la Russie, ont-ils dit en substance, auront un prix pour les citoyens européens. La frénésie des cours de l’énergie en est d’ores et déjà la preuve. Sur les marchés pétroliers, le brut a continué son ascension… avant de rétropédaler (un peu). A New York, le baril de WTI américain a grimpé jusqu’à 112,51 dollars, un record depuis 2013, avant de se replier en début de soirée à 108,1 dollars (+ 1,48 %). Idem pour le Brent de la mer du Nord, qui prenait 2,30 % après avoir atteint 113,94 dollars, un plus haut depuis 2014.