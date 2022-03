Stromae: «Désolé mais je tiens à me préserver»

C’est finalement à la Maison de la Poste de Tour & Taxis, à deux pas de sa firme de disques Universal Music, que Stromae a donné rendez-vous durant une heure à une cinquantaine de représentants de la presse belge. Il a tenu à s’excuser pour la méthode : « Je voulais vous remercier de jouer le jeu », dit-il d’emblée à peine installé dans son confortable fauteuil face à l’hôtesse du jour qui lui posait les questions envoyées préalablement par les journalistes. « Cela aurait été avec plaisir de vous rencontrer individuellement mais il faut que je me préserve aussi. » Quant aux conditions restrictives, voici ce qu’il dit en fin de conférence : « Je vais botter en touche. Je vous comprends et en même temps c’est pour faire gagner du temps à tout le monde. Merci d’avoir respecté ça. Je ne veux pas me forcer à répondre à certaines questions. Je tiens dorénavant à me protéger. Je trouve ça sain. »