Compagnies aériennes: les tensions sociales vont-elles gâcher le redémarrage des voyages

Après deux années très compliquées à cause des restrictions de voyages liées au covid, les affaires semblent reprendre un cours plus normal pour les compagnies aériennes. La demande du public se confirme pour cet été déjà et non la fin de l’année comme l’avaient initialement envisagé les experts. Ainsi, pour sa saison d’été qui débute en avril, Ryanair reprendra ses positions de 2019 à Charleroi et Bruxelles (17 avions basés en Belgique, lire ci-contre) et annonce « plus de 560 emplois hautement rémunérés dans le secteur de l’aviation ». Une qualification que le syndicat CNE (le seul à avoir des délégués élus parmi le personnel belge de la compagnie irlandaise) ne partage pas.