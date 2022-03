Bruxelles: décès du patron de Chez Léon, un homme «entier» et «attachant»

Avant la crise sanitaire, le restaurant Chez Léon 1893 servait chaque mois entre 300.000 et 400.000 plats. De quoi en faire le plus fréquenté du pays. Le plus connu d’entre eux demeure sans conteste le moules frites. Au cœur d’un des quartiers du centre historique de Bruxelles, l’enseigne mondialement connue régale depuis 1893. Voici déjà 125 ans que Léon Vanlancker a ouvert rue des Bouchers ce qui était à l’époque la friterie « Chez Léon ». En 1982, Rudy Vanlancker est devenu le représentant de la cinquième génération à gérer cette maison emblématique. Cette personnalité de l’horeca bruxellois est décédée mercredi. Selon L’Echo, qui rapporte l’information, l’homme de 63 ans s’est donné la mort dans son restaurant. Le parquet de Bruxelles, qui n’a pas souhaité faire de commentaire, confirme toutefois à l’agence Belga une intervention sur place. La zone de police Bruxelles Capitale Ixelles atteste aussi être descendue rue des Bouchers, sans donner plus de détails.