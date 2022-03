Union européenne: de la souplesse budgétaire pour 2023 aussi?

Le covid avait poussé la Commission européenne à assouplir la rigueur budgétaire pour les Etats membres. En vertu du Pacte de stabilité et de croissance, ceux-ci doivent limiter leur déficit à 3 % et leur endettement à 60 % du PIB. Des règles qui ont été suspendues, le temps de gérer les crises sanitaire, sociale et économique et leurs coûts. Cette parenthèse, confirmée pour 2022, devait se refermer à l’exercice 2023. Las, la guerre en Ukraine modifie, une nouvelle fois, la donne.

En présentant, ce mercredi, les orientations de la politique budgétaire adoptées par la Commission, Valdis Dombrovskis et Paolo Gentiloni ont insisté sur la « très grande incertitude » dans laquelle l’économie européenne est plongée. « La situation évolue d’heure en heure, il est donc très difficile d’évaluer l’impact économique à ce stade », a pointé le vice-président. Le commissaire à l’Economie a pour sa part estimé que le conflit « allait affaiblir la relance qui s’amorçait, sans, toutefois, la faire dérailler ».