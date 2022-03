Macron veut maintenir le contact avec Poutine: «Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie»

Jeudi 24 février, au lancement de l’invasion russe, le chef de l’Etat « avait pris l’engagement de tenir informés les Français de l’évolution de la situation ». Emmanuel Macron s’est donc exprimé ce mercredi soir.

« Depuis l’attaque brutale, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Des civils ukrainiens ont d’ores et déjà été tués. Les jours qui viennent seront de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers le reste de l’Europe. Dans cette épreuve sans précédent depuis des décennies, nous nous tenons auprès de l’Ukraine. »