Guerre en Ukraine: à Moscou, des oligarques dans la crainte d’un conflit qui «coûtera cher»

Je ne peux que me joindre à ceux qui souhaitent ardemment que l’effusion de sang cesse. » Dans une lettre publique à son fonds, Mikhail Fridman, patron de la puissante banque privée Alfa et l’un des principaux oligarques russes, a brisé un tabou. Oleg Deripaska, magnat de l’aluminium et autre célèbre milliardaire, a enchaîné, appelant sur Telegram à ce que les pourparlers commencent « aussi vite que possible parce que la paix est très importante ». Rares audaces.

Alors qu’autorités et télévisions publiques continuent d’évoquer une simple « opération spéciale » dans l’est de l’Ukraine, Mikhail Fridman et Oleg Deripaska ne peuvent pas ouvertement défier le Kremlin et se gardent bien d’utiliser le mot « guerre ». Mais leur message est passé : « nous sommes tous sous le choc de cette guerre qui n’est pas la nôtre et risque de nous coûter cher », confie un proche d’un autre oligarque qui ne s’est pas publiquement exprimé mais n’en pense pas moins.