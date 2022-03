Guerre en Ukraine: l’Union européenne doit se préparer à accueillir jusqu’à 3,2 millions de réfugiés

Le décompte prend des proportions qui deviennent presque intangibles. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, 874.026 personnes avaient fui l’Ukraine mardi (les chiffres de mercredi n’étaient pas encore disponibles). Vu le décompte hors norme de ces derniers jours, le million de réfugiés ne tardera pas à être dépassé. A titre de comparaison, l’Union européenne avait accueilli 1,3 million de personnes sur son territoire en 2015 (les flux s’étalant sur plusieurs mois), ce qui suscita une des plus graves crises politiques qu’elle ait connues. Et dont les conséquences se paient encore aujourd’hui (système dans l’impasse, crise de confiance…). Une situation n’est pas l’autre et le « Wir schaffen das » est cette fois-ci unanime. Mais il s’agit de se rendre compte de l’ampleur du défi européen.