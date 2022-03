Brésil: Bolsonaro veut des mines en Amazonie faute d'engrais russe

"Avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous risquons de manquer de potassium (utilisé dans de nombreux engrais, ndlr) ou de voir son prix augmenter", a indiqué le chef de l'Etat sur son compte Twitter.

Puissance agricole de premier plan, le Brésil importe plus de 80% des engrais qu'il utilise, et, plus précisément, 96% de son potassium, selon les données du ministère de l'Agriculture.