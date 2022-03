Standard: une victoire essentielle au parfum de maintien

Sclessin a poussé, mercredi à 20h40, un énorme soupir de soulagement. En décrochant une victoire qu’il attendait, à domicile, depuis 102 jours et ce 1-0 signé dans la douleur face à Eupen, le Standard est désormais assuré, mathématiquement, de ne pas terminer à la dernière place, et il s’est surtout donné une bonne bouffée d’oxygène dans la lutte pour le maintien, son voisin sérésien pointant aujourd’hui à 9 longueurs à cinq matches de la fin de la phase classique. Et c’est tout ce qu’on retiendra, et c’est bien sûr l’essentiel pour une équipe liégeoise d’une insigne faiblesse, qui aura souffert jusqu’au bout avant de pouvoir fêter son huitième succès, de loin le plus important de la saison.