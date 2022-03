Il y a les réfugiés qu’on aime et ceux qu’on ne saurait voir

La guerre en Ukraine est en passe d’engendrer une crise migratoire bien plus importante que celle que l’Occident a connue à l’époque des guerres d’ex-Yougoslavie et de Syrie. Mardi, quelque 874.000 personnes avaient traversé la frontière orientale de l’UE pour fuir les combats. Ce nombre augmentera au fur et à mesure que l’étau mis en place par les généraux de Poutine se resserrera. Il pourrait atteindre les 3,2 millions de réfugiés.

L’empathie des Européens est au rendez-vous. Les réfugiés sont accueillis à bras ouverts. Même Viktor Orban déverrouille les portes de la Hongrie. Cette hospitalité aussi généreuse qu’improvisée met un baume sur les plaies de la sale guerre qui est en cours. Et prolonge dans les faits le message de solidarité envoyé aux Ukrainiens par les hautes sphères politiques européennes.