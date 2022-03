Marc Marquez: «J’ai appris à me respecter»

Marc Marquez revient aux affaires. Mais le seul pilote capable de battre les statistiques de Valentino Rossi dans un proche avenir ne veut pas brûler les étapes et affirme avoir appris de ses erreurs. Où en sera-t-il ce week-end, au Qatar ?

Prodige du MotoGP, Marc Marquez a longtemps affiché un sourire de communiant en pure contradiction avec son sens de l’attaque et ses réflexes de tueur froid.

À quinze ans, après avoir écrasé ses rivaux dans différents championnats espagnols, il débarque dans le paddock du mondial. Deux ans plus tard, il décroche sa première couronne planétaire en 125cc, la catégorie qui s’appelle désormais Moto3. Depuis, l’homme n’a cessé de multiplier les titres et les exploits. Notamment en coiffant la couronne en MotoGP dès sa première saison à ce niveau. Bien sûr, la comparaison avec Valentino Rossi, l’idole de son enfance, n’a cessé de s’aiguiser en rivalité féroce. Alors que la star italienne déclinait peu à peu, le pilote catalan montait en puissance. Au point qu’on imaginait la trajectoire du 93 plus brillante encore que celle du fameux 46. Erreur. Une vilaine chute en juillet 2020 a mis un sérieux coup d’arrêt à sa progression.