Nicolas Raskin: «Maintenant, on veut prendre notre revanche sur Charleroi»

La scène en dit long. L’arbitre vient de siffler la fin du match. Le Standard a gagné. Assurant du coup son maintien et envoyant le Beerschot en enfer. Les joueurs au maillot rouche se roulent sur la pelouse. S’embrassent. Font la fête comme s’ils venaient de remporter une compétition majeure. Quelque part c’est sympa et légitime. Cependant, avouez-le, ça fait quand même un peu désordre quand on est le Standard de Liège, ancien finaliste de la Coupe des Coupes… Ainsi va la vie. Les chants des supporters, réclamant malgré leur bonheur le départ de Bruno Venanzi, claquaient aussi pour rappeler une triste vérité. Maintenant que l’essentiel est acquis, il faut penser à reconstruire. Tout ! À tous les étages. De cela, Nicolas Raskin n’en avait cure.

« Ce succès fait du bien. Il vient aussi récompenser les efforts fournis par le staff et qui n’ont pas trouvé un écho au niveau des résultats. On leur devait bien ça, à nos entraîneurs », disait le talentueux et jeune médian liégeois.