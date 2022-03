L’AS Monaco de Philippe Clement et Eliot Matazo échoue en demi-finale de Coupe de France

Nantes s’est qualifié aux tirs au but (4-2, 2-2 à la fin du temps réglementaire) contre Monaco pour la finale de la Coupe de France, mercredi soir au stade de La Beaujoire, et rencontrera Nice le 8 mai au Stade de France.

Dans un Stade de la Beaujoire survolté, le FC Nantes a empoché son ticket pour la finale de la Coupe de France face à l’AS Monaco de Philippe Clement. Les équipes ont eu besoin d’une séance de tirs au but pour se départager après un match nul dans le temps réglementaire (2-2, 4-2 aux t.a.b.)

Maripan a ouvert le score pour les Monégasques (12e), mais Djibril Sidibé a bien malgré lui remis les équipes à égalité en marquant contre son camp (21e). Les Canaris pensaient avoir fait le plus dur en prenant l’avantage via Moutoussamy (74e), mais Boadu a immédiatement répliqué en faveur des visiteurs (76e). À égalité au bout du temps réglementaire, les deux équipes se sont dirigées vers la séance des tirs au but. Celle-ci a rapidement tourné à l’avantage du FC Nantes après les échecs de Ben Yedder et Tchouaméni, se terminant par un coup de pied victorieux de l’ancien Gantois Moses Simon (4-2 aux tirs au but). Eliot Matazo, qui est monté au jeu à la 86e minute, n’a pas eu l’occasion de botter un tir au but.