Hein Vanhaezebrouck heureux de la victoire contre le FC Bruges: «Cette prestation ne tombe pas du ciel»

« La chance qui nous a fait défaut au match aller, nous l’avions avec nous ici », a entamé Vanhaezebrouck. « Nous avons bien joué aujourd’hui. Parfois, les choses doivent aller dans notre sens, et c’était le cas aujourd’hui. Vous commencez en effet avec une avance d’un but après deux minutes. À ce moment-là, nous savions que nous devions gagner. Le Club est venu à l’attaque, mais nous avons fait peu de concessions. »

« Puis le 0-2 arrive avec un peu de chance, la balle passe au-delà de Mignolet qui se tenait un peu devant sa ligne », a poursuivi le coach gantois. « Ensuite, nous voulions aussi essayer de remporter la deuxième mi-temps. Nous voulions continuer de trouver les espaces et encore marquer un but. Avec le public derrière les joueurs, tout était encore possible pour le Club. Mais voilà qu’est venue la carte rouge pour Odoi et nous avions le contrôle total après coup. Nous n’avons pas marqué de 4e but, mais nous n’avons pas connu de problèmes. »

La Gantoise a connu un début de saison en dents de scie, et ne semble trouver son rythme que depuis quelques semaines. « Nous avons aussi gagné 6-1 contre le Club en août », a rappelé Vanhaezebrouck. « Ce n’est pas une surprise. C’était souvent bon, mais nous manquions d’efficacité en début de saison. Nous avons donc perdu des points. Nous en avons également gaspillé beaucoup en janvier, notamment à cause des nombreuses absences. Nous devrions être plus haut dans le classement. Il n’y a plus de marge maintenant. Il n’est pas certain que nous accrochions encore le top 4. La finale de la Coupe, c’est beau. Nous pouvons peut-être obtenir un ticket européen de cette manière. Et il y a encore la Conference League, où nous voulons aussi avancer. Nous voulons continuer à lutter sur les trois fronts et nous y sommes prêts physiquement. Nous allons prendre les matchs semaine par semaine et essayer de continuer à gagner. »