Leonardo sur une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG: «On n’a pas transmis d’offre précise»

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Alors qu’il arrive en fin de contrat au PSG et qu’il est annoncé en partance vers le Real Madrid depuis plusieurs mois, le Français n’a toujours pas pris sa décision. Ces derniers jours, les rumeurs évoquaient même une offre XXL de la part du PSG pour prolonger son joueur.

Interrogé dans les colonnes du quotidien l’Équipe, Leonardo, directeur sportif du club, s’est exprimé sur le sujet : « On n’a pas transmis d’offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu’on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il devienne le meilleur joueur possible. […] Je pense que pour mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin. »