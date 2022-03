Le Beerschot dépose une réserve sur la feuille de match au Standard: voici pourquoi il n’y avait aucun fan anversois à Sclessin

Le Standard s’est imposé face au Beerschot mercredi (1-0), dans un match d’alignement de la 19e journée de championnat. Grâce à un but de Dragus (34e) et malgré l’expulsion de Dussenne (52e), les Rouches se donnent un peu d’air et ont désormais 9 points d’avance sur Seraing, 17e. Le Beerschot, bon dernier, peine à envisager le maintien après ce nouveau revers.

Au sujet du club anversois, il a déposé une réserve sur la feuille de match, souhaitant poursuivre la procédure dans le litige qui l’oppose au Standard dans l’affaire du match non disputé, le 15 décembre 2021, en raison d’une grève de la police liégeoise.