GSM en voiture: de nouvelles règles en vigueur

Les règles deviennent plus strictes.

A partir de ce jeudi trois mars, les règles concernant l’usage du GSM au volant deviennent plus strictes.

Jusqu’ici, seul le téléphone portable était visé et il devait être utilisé et tenu en main pour que le conducteur soit verbalisé. Or, les automobilistes ne tiennent pas forcément leur téléphone ou ordinateur portable en main tout en conduisant.