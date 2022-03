Swissport met la main sur Belgium Airport Services, active à l'aéroport de Liège

Les deux entreprises exploitent, à elles deux, des centres de fret d'une capacité combinée de 76.000 mètres carrés en Belgique, dont environ la moitié à l'aéroport de Liège. Swissport exploite également une installation de fret aérien de 38.000 mètres carrés à l'aéroport de Bruxelles.

Cette transaction "positionne Swissport comme un partenaire encore plus fort pour les compagnies aériennes et les transitaires à Liège et dans l'ensemble de la Belgique. Swissport continuera à investir dans le développement de son activité cargo en tant que pilier stratégique, en Belgique et au-delà", commente le directeur Europe Continentale chez Swissport, Jan van Engelen, cité dans un communiqué.