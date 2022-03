«Enjeux»: L’Ukraine et le patriotisme de la liberté

La guerre révèle qui nous sommes. Elle trace inévitablement une ligne dans le sable. Choisir son camp ? Le coup de force de Vladimir Poutine est tellement brutal qu’il ne laisse aucune place à la neutralité. Car il y a clairement un agressé et un agresseur. Il y a, dramatiquement, des populations civiles ukrainiennes sous les bombes et des troupes russes qui sèment la terreur et la dévastation.

A l’aune de la cohérence intellectuelle et du sentiment d’humanité, le choix est évident. Comme il fut évident le 11 septembre 1973 de condamner le coup d’Etat du général Pinochet contre le Président Allende au Chili. Ou, le 11 septembre 2001, de clamer : « Nous sommes tous Américains ». Au-delà des différends politiques, il y a des principes de liberté, de droit à la vie, qui sont irréfragables.