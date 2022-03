Douze mois consécutifs de recul du chômage en Wallonie

Le taux de la demande d'emploi est à présent de 12,4% de la population active wallonne alors qu'il s'élevait à 13,0% il y a un an, au plus fort de la crise sanitaire, et à 12,5% fin février 2020.

La décrue de la demande d'emploi à un an d'écart s'observe quelle que soit la classe d'âge. Entre février 2021 et février 2022, le recul le plus important s'observe auprès de personnes âgées de 25 à moins de 30 ans (-5%). À l'inverse, c'est parmi les personnes âgées de 50 ans et plus qu'il est le plus faible (-4,0%).

À un mois d'écart, c'est-à-dire par rapport à janvier 2022, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés n'est qu'en léger recul de 0,2%, ce qui correspond à 489 personnes de moins.