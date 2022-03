Gand, le cauchemar de Bruges: qui d’Eupen ou d’Anderlecht rejoindra les Buffalos en finale de Coupe?

Cette saison, Gand avait déjà fait suffisamment peur au FC Bruges pour que celui-ci aborde cette demi-finale retour avec plus de prudence. Battu deux fois en championnat, en prenant notamment six buts à la Ghelamco Arena, le champion en titre avait certainement gardé un voile de confiance un peu trop opaque sur son visage suite à son succès étriqué (0-1) lors de la manche aller. Et pourtant, c’est encore les Buffalos qui avaient été les plus entreprenants et les plus dangereux.

Cueillis à froid par le capitaine Vadis (plus de 200 matches à Bruges) après seulement 105 secondes, les Blauw en Zwart ont non seulement oublié de profiter des approximations défensives gantoises mais ils ont laissé ceux-ci s’exprimer librement dans le dernier tiers du terrain. Si la menace Tissoudali avait clairement été identifiée, puisque le Marocain a longtemps été invisible, celles que représentaient De Sart, Castro-Montes et Depoitre semblent avoir été ignorées. C’est sur une frappe flottante du premier que le second, une nouvelle fois intenable sur le flanc gauche, a surpris un Simon Mignolet encore une fois mal positionné. Et cette fois-ci, le soleil n’y est forcément pour rien… Une frappe lobée et intelligente du joueur de 24 ans qui, on ose l’évoquer ici, pourrait très bien se retrouver dans la sélection de Roberto Martinez dans deux semaines.

Odoi exclu

Laurent Depoitre, lui, est aujourd’hui loin des Diables rouges mais il a fourni, mercredi, une prestation digne d’un ancien international. Son premier coup de tête sur le poteau devait servir de coup de semonce, mais la défense brugeoise, pourtant menée par un bon Nsoki, ne l’a pas entendu. Son deuxième, sur une combinaison rapide entre Tissoudali et Samoise en seconde période, n’a laissé aucune chance à Mignolet car trop bien placé pour être rattrapé par le portier brugeois. Quelques secondes avant cela, l’attaquant marocain de Gand avait forcé l’exclusion de Dennis Odoi, coupable d’une gifle gonflée de frustration et renvoyé au vestiaire par un deuxième carton jaune logique.