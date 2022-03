Invasion de l'Ukraine - La Confédération Construction veut attirer les réfugiés ukrainiens

Les Ukrainiens représentaient fin 2021 le troisième groupe de travailleurs détachés le plus important en Belgique (2.500 personnes), après les Polonais (6.000) et les Néerlandais (plus de 2.500), souligne la Confédération Construction. Certains d'entre eux quitteront certainement la Belgique pour aller combattre dans leur pays, "ce qui pourrait provoquer des retards dans l'exécution des chantiers. Les entreprises de construction qui sont confrontées à ce problème, peuvent demander une prolongation du délai d'exécution au maître d'ouvrage", souligne l'union sectorielle.

Niko Demeester lance dès lors un appel aux réfugiés ukrainiens : "s'ils veulent travailler rapidement et temporairement - car nous espérons surtout que les combats cessent très bientôt en Ukraine - ils sont les bienvenus dans la construction (...). Pour le moment, nous disposons de 18.000 offres d'emploi vacantes et il y aura également beaucoup de travail dans les mois et les années à venir grâce aux plans de relance européens, fédéraux et régionaux, et à la suite de la reconstruction des zones inondées, au Green Deal, etc."