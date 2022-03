Il existe 40 milliards de milliards de trous noirs: notre connaissance de l’univers remise en question

Si certains croient encore naïvement que les trous noirs sont des objets rares et peu présents dans l’univers, un récent rapport présentant une modélisation de leur taux de formation, et donc de leur nombre, remet toutes les pendules à l’heure et renvoie toutes les convictions dans les cordes. Selon ce rapport, publié en janvier, le nombre de trous noirs stellaires dans l’univers observable serait gigantesque. De l’ordre de 40 milliards de milliards !

Rappelons qu’un trou noir, pour faire simple, est un objet céleste si compact que plus rien, ni matière ni lumière, ne peut échapper de son champ gravitationnel. Il ne peut ni émettre, ni diffuser de lumière, ce qui le rend optiquement invisible, d’où son appellation de trou noir. En relativité générale, un trou noir se définit comme une singularité gravitationnelle, et sa limite se nomme « l’horizon des événements ».