«Je dirais même plus»: La dialectique ne casse plus des briques

Jadis, Guy Debord et ses amis soutenaient que la dialectique peut casser des briques. On sait maintenant que c’est l’humour qui peut démolir les dictateurs...

La guerre d’Ukraine est aussi un miroir tourné vers nous-mêmes.

Ainsi de l’aide militaire de la Belgique : d’abord mise à l’étude par la ministre de la Défense et le gouvernement quand l’Ukraine réclamait désespérément du matériel, pressentant un assaut imminent de la Russie. Une fois les tanks fonçant sur Kiev, on songe enfin à envoyer à nos « amis ukrainiens » des casques et surtout des jumelles. Des jumelles ? Pour observer quoi ? A Kiev, il suffit d’ouvrir la fenêtre pour voir les chars défiler sur les boulevards. Peut-être pour dialoguer avec Poutine. Il s’est placé au bout d’une si longue table, que la seule façon de le regarder les yeux dans les yeux, c’est avec des jumelles belges…