Bourse de Bruxelles - Dans l'expectative, le BEL 20 efface son regain de la veille

Solvay (94,20) et UCB (99,04) cédaient 1,2% et 0,1%, Elia (127,30) reperdant 1,8% tandis que Melexis (80,00) remontait de 1,3%.

Proximus (17,46) et Telenet (30,34) abandonnaient 21,6% et 0,6% tandis qu'Orange Belgium (18,70) remontait par ailleurs de 1,1%, Bpost (5,97) cédant 0,6%.

Aedifica (103,50) et Cofinimmo (117,50) valaient 1,2% et 1,5% de plus que la veille, Sofina (341,60) remontant de 0,6% tandis qu'Ackermans (164,10) et GBL (91,54) cédaient 0,3% et 07%.

Engie (11,67) abandonnait 3,4% supplémentaires tandis que Deceuninck (2,64), D'Ieteren (144,50) et Bekaert (37,04) remontaient de 1,5%, Exmar (4,95) et CFE (116,40) gagnant 2,5% et 1%.

Ontex (6,84) rebondissait de 15,4%, AudioValley (2,88) de 10,8% et Shurgard (52,90) de 4,3%.

Oxurion (1,49) et MDxHealth (0,80) rebondissaient de 8% et 5,8%, Hyloris (15,40) gagnant 3,3% à l'inverse de Biocartis (2,13) et DMS Imaging (0,19) qui chutaient de 4,7% et 4,5%.