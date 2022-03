Cru ou fondu mais pas chauffé!

De nombreux gastronomes ne tarissent pas d’éloges quant à l’usage du beurre en cuisson. Idéalement, cette habitude serait pourtant à éviter. « Le beurre possède une température de fusion très basse. Au-delà de 130ºC, il va rapidement noircir et devenir nocif pour la santé. Mieux vaut donc privilégier les huiles végétales pour les cuissons. Mais attention, toutes ne résistent pas non plus aux hautes températures », avertit Hélène Lejeune. Aucun problème, en revanche, à mettre du beurre dans les épinards. Il se déguste volontiers fondu sur des légumes cuits ou une pomme de terre.