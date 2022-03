Les brassards de capitaine des Divisions 1A et 1B aux couleurs de l’arc-en-ciel

Lors de la prochaine journée de Jupiler Pro League et de 1B Pro League (4-6 mars), les brassards de capitaine et les drapeaux de corner seront aux couleurs du drapeau arc-en-ciel inclusif dans le cadre de la campagne « Football for All ».

Avec la campagne « Football for All », la Pro League et ses clubs « montrent à nouveau leur soutien pour l’inclusion et leur lutte contre l’homophobie, comme ils le font contre le racisme et d’autres formes de discrimination et d’inégalité », a expliqué dans un communiqué la ligue qui gère le football professionnel en Belgique.

La Pro League souligne qu’elle « veut assumer son rôle de meneur du sport professionnel et d’acteur social majeur » et qu’elle « veut faire plus » que la symbolique de l’arc-en-ciel sur un terrain de football, qui « est et reste un geste fort ». Après le coming-out du football australien Josh Cavallo l’année passée, la Pro League s’est entourée d’un consultant en matière de diversité afin de mettre en place un processus d’accompagnement. Un plan d’action a été élaboré afin de « détecter et supprimer les obstacles existants pour les personnes de la communauté LGBTQI+ ». Ce plan sera partagé avec d’autres fédérations sportives.