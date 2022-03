Louvain-la-Neuve: une bande de jeunes agresseurs interpellés

Les individus sévissaient à hauteur de la passerelle située à proximité de la gare des autobus de la cité estudiantine. « Ils passaient leur temps à agresser les passants à l’aide d’objets à leur portée, dont des pavés. L’un d’eux était aussi porteur d’un couteau. Nous avons dénombré au moins huit victimes qui se sont manifestées cette nuit-là, mais nous cherchons à savoir s’il y en a d’autres et si ces individus étaient présents à d’autres moments », a commenté la porte-parole du parquet brabançon wallon.

L’un des mis en cause, un majeur domicilié à Wavre, a été privé de liberté et présenté à un juge d’instruction. L’homme est bien connu de la justice et doit comparaître tout prochainement devant le tribunal correctionnel pour d’autres faits liés à la délinquance en matière de stupéfiants.

Un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre pour association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires ayant entraîné des incapacités et port d’arme.