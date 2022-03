On ne peut plus excuser les tyrans

Ni objectivité ni neutralité pures

La mémoire historique est importante et elle permet d’expliquer bien des conflits. Mais il ne faut jamais perdre de vue que tout discours historique est, peu ou prou, conditionné par une idéologie sous-jacente. Même si, par définition et éthique académique, tout historien tend à l’objectivité et à la neutralité, il n’y a ni objectivité ni neutralité pures. Tout discours historique est d’abord le résultat d’une sélection d’éléments – comme Maupassant le notait déjà pour le roman, il n’est pas possible de tout raconter, et le réalisme en littérature n’est, selon ses propres mots, qu’une illusion de réalisme –, puis d’une hiérarchisation de ces éléments. Ainsi, on peut, pour expliquer l’émergence et le succès du parti nazi de Hitler, se référer aux conditions iniques du Traité de Versailles et imputer la responsabilité de ces faits à l’arrogance des vainqueurs alliés. Or, s’il est vrai que ce Traité est une aberration et qu’on y trouve des éléments qui expliqueront la suite sinistre des événements en Europe, il faut rappeler que les conditions extrêmes qu’il stipule n’ont jamais été appliquées dans leur totalité et dans toute leur rigueur ; avec des « si », on mettrait Versailles en bouteille, mais on n’empêcherait pas Hitler de triompher. Alors, oui, il y a des néonazis en Ukraine, et durant la dernière guerre, l’antisémitisme ukrainien a été extrêmement virulent, comme il l’a été en Pologne, en Hongrie et dans d’autres pays. Mais n’avons-nous pas construit l’Europe avec l’Allemagne ? Certes, l’Allemagne a conduit un travail de mémoire et d’analyse exceptionnel après guerre, ce que n’ont fait aucun des autres pays qui l’ont accompagnée dans le génocide ; mais pour la plupart de ces pays, ce travail a été rendu impossible par l’incapacité des Soviétiques à reconnaître la spécificité de la Shoah et de l’antisémitisme. Et combien de temps a-t-il fallu à un pays comme la France pour reconnaître sa responsabilité ?

Des médias guidés par l’éthique

Comme les historiens, les journalistes sont également influencés par une idéologie dominante, qu’elle soit politique ou nationale, voire nationaliste. Bien sûr, l’actualité est présentée à travers des spectres et, souvent même, des biais. Mais comme les historiens, les journalistes sont guidés par une éthique et par une volonté de bien faire leur travail. Nos démocraties ne sont pas parfaites – j’y reviendrai –, mais ce sont encore des démocraties. Les points de vue ne sont pas aussi uniformes que ce que prétendent certains – et certainement pas couverts de l’uniforme de petits soldats obéissant aux diktats de quelques potentats. Oui, il y a des pressions ; oui, l’indépendance de la presse est en danger lorsque des milliardaires construisent des empires multimédias. Mais les exemples de résistance à ces pressions sont aussi nombreux, voire plus nombreux que ces pressions, et l’efficacité de ces dernières est, à ce jour, moindre que celle du travail journalistique accompli tous les jours par des hommes et des femmes dont le métier est sans cesse plus dangereux. Nous avons accès à une multitude de médias, y compris à des médias ouvertement de propagande comme Russia Today. Y compris à des médias qui passent leur temps à dire qu’on n’entend que les médias dominants, et à des personnalités qui se plaignent à longueur d’antenne de n’avoir pas accès aux médias… À lire aussi «Enjeux»: L’Ukraine et le patriotisme de la liberté

Un relativisme qui n’a pas sa place

On entend et on lit aujourd’hui que la Russie serait fondée à agir comme elle le fait parce que l’Otan et les pays occidentaux n’ont pas pris la mesure des frustrations et des craintes russes, lesquelles frustrations et craintes seraient largement justifiées ; qu’en Ukraine, des partis d’extrême droite existent et provoquent la Russie, laquelle aurait des droits historiques sur l’Ukraine. Ou encore, qu’on ne peut reprocher à la Russie d’agir comme elle le fait puisqu’on n’a rien dit lorsque l’Occident s’est permis de détruire l’Irak, la Syrie ou la Libye.

Alors oui, l’Occident porte d’énormes responsabilités dans les déséquilibres du monde. Je l’ai dénoncé des dizaines de fois, et je continuerai à le faire, et d’abord parce que j’appartiens à cet « Occident », parce que je voudrais qu’il soit à la hauteur des principes qu’il prône et dont il se sert trop souvent hypocritement pour asseoir son hégémonie. Par bien des aspects, l’Occident doit avoir honte de ses agissements ; et s’il faut se réjouir de voir se mettre en place l’accueil des réfugiés ukrainiens, il faut dénoncer le « deux poids, deux mesures » dans cette politique d’accueil, qui reste indigne et ignoble vis-à-vis d’autres réfugiés qui fuient d’autres guerres et qui ont, autant que les Ukrainiens, le droit d’être accueillis chez nous. À lire aussi Edito: Il y a les réfugiés qu’on aime et ceux qu’on ne saurait voir

Mais on n’excuse pas une erreur par une autre erreur. On ne justifie pas un crime par un autre crime. Des forces d’extrême droite, il y en a partout, malheureusement ; en Ukraine, mais aussi en Russie, où elles sont bien plus présentes et influentes. Et si l’Otan et l’Union européenne ont tort de chercher à s’étendre jusqu’aux frontières de la Russie, il est d’autres moyens de faire entendre son point de vue que la guerre.